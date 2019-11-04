Baflılar kulüpleri için buluştular

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün dayanışma gecesi yoğun katılımla Güzelyurt Lara Restaurant’ta gerçekleşti

Güzelyurt bölgesinin köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün dayanışma gecesi yoğun katılımla 30 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşti.

Güzelyurt Lara Restaurant’ta gerçekleşen etkinliğe Başbakan Ersin Tatar da katılırken Başbakan’ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

BÜY Kulüp Başkanı Erhan Arıkan katılımcılara teşekkür ederek, Baf Ülkü Yurdu yeni yönetim kurulu olarak kulübün geleceğini şekillendirecek birtakım projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Konuşmasını yapmak üzere davet edilen Başbakan Ersin Tatar ise, Yenicami Spor Kulübü Başkanı iken yaşadığı ilginç anıları paylaşarak, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün projelerine destek vereceklerini ve bunun ilk adımı olarak Baf antrenman tesislerinin projesinin Spor Dairesi kontrol ve denetiminde hazırlanmakta olduğunu belirtti.

Başbakanın konuşması sonrasında kulübe katkı yapan sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi.



