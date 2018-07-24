Baf Türk Birliği yeni yönetimini belirledi

Baf Türk Birliği’nin genel kurulu yapıldı ve yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Genel Kurulda Başkanlığa oy birliğiyle yeniden Cenk Dökmen getirildi.

Baf Türk Birliği’nden verilen bilgiye göre, genel kurulda yetkili organlar şöyle oluştu:

“Başkan: Cenk Dökmen, Asbaşkan: Oktay Çocuk, Genel Sekreter: Muhittin Yangın, Genel Sekreter Yardımcısı: Eliz Soyer, Veznedar: Yusuf Hasancık, Lefkoşa İlçe Başkanı: Özer Çelik, Mağusa İlçe Başkanı: Yusuf Doratlı, Girne İlçe Başkanı: Ahmet Davman, İskele İlçe Başkanı: Ergenç Semerci, Lefke İlçe Başkanı: Mehmet Güneş, Faal Üyeler: Serdar Cesurer, Akın Manga, Salih Mendeli, İzzet Kanaga, Özlem Bendeşan.

Disiplin Kurulu: Şener Pir, Zekiye Davman, Mehmet Kadri.

Denetleme Kurulu: İlksen Özder, Erhan Arıkan.”