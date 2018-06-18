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Babalar unutulmadı

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Babalar günü, dünyadaki pek çok ülkeyle birlikte ülkemizde de kutlandı. Babalar ve çocuklar gün boyu keyifli saatler yaşadı

Babalar unutulmadı
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Babalar günü dünyanın birçok ülkesiyle birlikte dün ülkemizde de kutlandı.

Çocuklar babalarının elini öptü, uzakta olanlar ziyaret edildi. Hediyeler de unutulmadı.

Babalar ve çocuklar gün boyu birlikte keyifli saatler yaşadı.
Babalar gününde hoşça vakit geçirmek isteyenler piknik alanlarını, restoranları ya da plajları doldurdu.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd’un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington’un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil ilan edilmiştir.

 

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