Azizoğlu’nun acı günü

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün sabah hayatını kaybeden 91 yaşındaki Fatma Azizoğlu, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda, eşinin kabrinin yanında toprağa verildi.
Abdullah Azizoğlu’nun babası Ferit Azizoğlu da 31 yıl önce bir Ramazan günü vefat etmişti.
Gazeteci Abdullah Azizoğlu, annesinin vefatını sabah saatlerinde Facebook hesabından şu ifadelerle duyurdu:
“Anam Allah’a gitti. Aziz naaşı ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda babamın yanında toprağa iade edilecek. Ruhuna fatiha.”