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Aziz; "Lefke İlçesine girişlerde kontroller yapılmaya başlandı"

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Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ilçe halkının yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığından korunması amacı ile Lefke ilçe sınırlarına girişlerde kontroller yapılmaya başlandığını bildirdi.

Aziz; "Lefke İlçesine girişlerde kontroller yapılmaya başlandı"

 

 

Belediyeden yapılan açıklamada, “Aaraçların dezenfektesi, personelin dezenfektan maske, eldiven bulundurması, vücut ısısının ölçülmesi gibi kontroller yapılmaktadır” denildi.

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