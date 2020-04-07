Aziz; "Lefke İlçesine girişlerde kontroller yapılmaya başlandı"

Belediyeden yapılan açıklamada, “Aaraçların dezenfektesi, personelin dezenfektan maske, eldiven bulundurması, vücut ısısının ölçülmesi gibi kontroller yapılmaktadır” denildi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ilçe halkının yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığından korunması amacı ile Lefke ilçe sınırlarına girişlerde kontroller yapılmaya başlandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Aaraçların dezenfektesi, personelin dezenfektan maske, eldiven bulundurması, vücut ısısının ölçülmesi gibi kontroller yapılmaktadır” denildi.