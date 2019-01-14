Azınlık haklarına mahkûm edilmeye boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Kıbrıslı Türkleri azınlık haklarına mahkûm etme amacına, geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğilmeyecek. Buna izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun, kuşaktan kuşağa devredilen, yarım asrı aşan bir sorun olarak hepimizin hayatını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Zaman geçtikçe sorunun görünümü ve tesir alanı değişmeler gösterse de her kuşağın kendi dönemi içinde, bu sorundan kaynaklanan bir mücadele yürütmek durumunda kaldığını ifade eden Akıncı, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da toplumuna liderlik ettiği dönemde, Rum muhataplarının tavrına karşı, inandığı doğrultuda mücadele ettiğini söyledi.

Akıncı, Kıbrıs sorunundaki bazı unsurlar zaman zaman değişimler gösterse de aslında soruna kaynaklık eden can alıcı boyutun varlığını hep sürdürdüğünü belirtti.

Akıncı, Eski Rum liderlerden Glafkos Klerides’in kendi anılarını yansıttığı “İfadem” adlı eserinde, zihniyet sorununa işaret eden itiraf nitelikli şu görüşlerini de paylaştı;

“Kıbrıslı Rumların temel hedefi Kıbrıs’ın bir Kıbrıs Rum devleti olması, Kıbrıslı Türklerin de bir azınlık olarak korunmasıydı. Kıbrıslı Türklerin temel kaygısı ise bu gibi çabaları bertaraf etmek ve Zürih Anlaşması’nın, iki toplum arasında yaratmış olduğu ortaklık kavramını sürdürmekti.

Klerides devamında da şunları ifade etmekteydi:

Federal çözüm kabul edilmiş olmakla birlikte, bu mevzu uzlaşmazlık konusu olmaya bugün de devam etmektedir. Halbuki federasyon oluşturucu devletlerin anayasal ortaklığından başka bir şey değildir.”



“KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIK HAKLARINA MAHKÛM ETME AMACINA, GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ASLA BOYUN EĞİLMEYECEKTİR”

“Klerides bu saptamaları 30 yıl önce 1989 yılında yaptı. Bugün 2019’dayız” diyen Akıncı, Rum lider Anastasiades’in özellikle son zamanlarda ifade ettiklerinin, Klerides’in itiraf nitelikli tarihsel saptamasının bunca yıldan sonra bile halen geçerli olduğunu ortaya koyacak türden olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine karşı sergilemekte olduğu direncin Rum tarafının hala ne yazık ki aynı noktada olduğunu gösterdiğini belirten Akıncı, Kıbrıslı Türklerin bu Ada’nın iki eşit toplumundan birisi olduğunu kabullenememenin ciddi bir zihniyet sorununa işaret ettiğini belirtti.

Akıncı, sürekli olarak “Rumların zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardır.” derken altını çizmek istediği hususun esasen bu olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıslı Türkler bu Ada’nın eşit ortağıdırlar ve haklarından vazgeçmeleri mümkün değildir. Kıbrıslı Türkleri azınlık haklarına mahkûm etme amacına, geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğilmeyecektir. Buna izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, uzun mücadele yılları içerisinde toplumunu bir azınlık haline getirme gayretlerine karşı durduğunu vurgulayan Akıncı, Kıbrıs’ta zihniyet sorunu sürdükçe, buna karşı gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceklerini söyledi.



“KIBRIS SORUNU SÜRDÜKÇE MEŞRU HAKLARI KORUMA KARARLILIĞI İÇİNDE ÇÖZÜM ÇABALARINI DA SÜRDÜRECEĞİZ”

Akıncı, öte yandan en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur eden Kıbrıs sorunu sürdükçe meşru hakları koruma kararlılığı içinde çözüm çabalarını da sürdüreceklerini dile getirerek, “Bunlar birbiriyle çelişen değil, bilakis örtüşen iki ana prensiptir” dedi.



