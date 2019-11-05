Azimli görevden alındı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde yaşanan usulsüzlük ve hukuksuzluklarla ilgili iddiaların ardından Daire Müdürü Fuat Azimli’yi görevden aldı

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde yaşanan usulsüzlük ve hukuksuzluklarla ilgili iddiaların ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay gereğini yaparak Daire Müdürü Fuat Azimli’yi görevden aldı.

HALKIN SESİ’nin dünkü manşetinde “Özersay Eski Eserler’deki Yolsuzluklara El Koyuyor” başlığıyla yayımlanan haberde Özersay’ın Ombudsman raporu ertesinde önceki hükümetler döneminde yapılan usulsüzlük ve hukuksuzluklar konusunda adım atmaya hazırlandığı ve bunun ilgili Müdür’ün görevden alınmasına kadar varabileceğini açıklamıştık.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Ombudsman raporunu yakın incelemeye alan Özersay’ın yönetimde değişiklik yapmak yanında Başbakanlık Denetleme ve Polis-Başsavcılık ekseninde de yeni bazı adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi.

Başbakan Yardımcısı Özersay bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu ciddiye aldığını ve adım atacağını duyurmuştu.

Özersay ayrıca kurumların iyi yönetilmesi ve yolsuzluğa karşı mücadele bağlamında verdikleri sözlerin arkasında olduklarına da dikkat çekmişti.

BAZI KİŞİLERLE İLGİLİ POLİS TAHKİKATI TAMAM, SIRA MAHKEMEDE

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde geçmiş yıllarda çeşitli faaliyetler için kullanılan Eski Eserler Fonu ile ilgili olarak bir başka polis tahkikatının olduğu ve bu bağlamda sürecin polis ayağının tamamlanarak mahkemede duruşma noktasına gelindiği öğrenildi.

Bu konuda Maliye Bakanlığı bünyesindeki Maliye Teftiş tarafından da bazı saptamaların yapıldığı ve bazı kişilerle ilgili polis tahkikatının tamamlandığı bilgisine ulaşıldı.

ÖZERSAY: “KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM, DEĞİŞİKLİK KAÇINILMAZDI”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Daire Müdürü de dahil kimseyi suçlamadığını ancak mevcut şartlarda ve özellikle Ombudsman raporu ertesinde bir yönetim değişikliğini gerekli gördüklerini söyledi.

Bakan Özersay şöyle dedi:

“Önceki Eski Eserler Fonu ve iddialar bağlamında polise aktarılan ve tamamlanan bir tahkikat var. Konunun mahkemeye intikali de sağlanmış durumda. Muhtemelen sene başından itibaren duruşma olacak. Evet suçsuzluk karnesi esastır ancak yöneticiler olarak bizler bu konuları takip etmekle sorumluyuz ve takipçi olunduğu zaman da sonuç alınması mümkündür. Zaman zaman kurum yöneticilerinde değişiklik yapma ihtiyacı hissederiz, bu normaldir. Sayın Müdür ile bizim de güzel çalışmalarımız oldu. Önemli olan bundan sonra da o görevlere bu konulardan anlayan isimlerin gelmesidir. Bu zaten bir bayrak yarışıdır.”