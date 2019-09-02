Ayyanni ve Vretçalılar hasret giderdi

Baf’ın ünlü köylerinden olan Ayanni ve Vretça’nın eski sakinleri 1.Ayyanni-Vretça Kültür ve Dayanışma etkinliğinde buluştu

Baf’ın ünlü köylerinden olan Ayanni ve Vretça’nın eski sakinleri dün bir araya gelerek hasret giderdi.

Lefkoşa’da düzenlenen 1. Ayyanni – Vretça Kültür ve Dayanışma etkinliği duygusal anlara sahne oldu.

Baf’ta karşılıklı iki köyün sakinleri yıllar sonra buluşup hasret giderdi.

Etkinliğe Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Geleneksel köy kıyafetlerinin giyildiği, eski üretim araç gereçlerinin sergilendiği etkinlikte Ayyanni-Vretça köy otobüsü ise köylere değil ama anılara yolculuk yaptırdı.

Etkinlikte, üzüm sucuğu, çörek, pilavuna, pekmez ve zivaniya gibi yerel ürünlerin satışı da yapıldı.