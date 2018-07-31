“Ayluga Göleti’ne dokunmayın”

Mağusa’da Ayluga Sulak Alanı civarında devam eden yapılaşmaları protesto etmek amacıyla dün eyleme gidildi

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu Ayluga Sulak Alanı civarında devam eden yapılaşmaları protesto etmek amacıyla dün, basın açıklaması gerçekleştirdi. Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu Icebowling yanı Ali Mahir Parkı karşısındaki dolgu işlemi ve taştan duvar örülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Erol Emin yapmış olduğu konuşmada,“Ayluga Sulak Alanı yok olursa kanalizasyon nereye akacak? Deprem olursa ne olacak? Kanlıdere akarsa ne olacak kamuoyu hep bunları merak ediyor. Kaymakamlık, Belediye Çevre Dairesi Ve İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdık, buradaki yapılaşmaya kim izin verdi veya izinli mi diye ve birileri diyor ki burası bizimdir, bizim bildiğimiz ve araştırdığımız burası kamusal alandır, burası Mağusa halkınındır. İlgili mercilerin bu olaya açıklık getirip halkı aydınlatmasını bekliyoruz çünkü, yasalar herkes için eşittir eğer birileri diyorsa ki ben yasaları tanımıyorum o vakit hükümete sesleniyorum bu ülkeyi idare edemeyeceksiniz” dedi.

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu adına konuşan Çise Sezerel de, “Ayluga Sulak Alanı, barındırdığı ekosistemiyle, yüzlerce yerli, göçmen, üreyen ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan kuşlara ev sahipliği yapan, uluslararası öneme sahip, Mağusa’nın önemli habitatlarından biridir. Potansiyel Natura 2000 Alanı olma ünvanına sahip olan Ayluga Sulak Alanı, 2008 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmiş, Sulak Alanlar ve Su Ortamlarının Korunması Tüzüğü gereğince sulak alan çevresindeki 100 metrelik alan Mutlak Koruma Alanı kapsamında yerleşime kapalı duruma getirilmiştir.

Ayluga Sulak Alanı, suya sıfır çiftlikler ve ağıllar, ateş yakılan piknikler, sulak alan yanında yaratılan ses kirliliklerinden dolayı tehdit altında olmakla birlikte, civarında gerçekleştirilen yapılaşma ve kaçak yapılaşma ciddi ve geri dönüşümü zor ekolojik tahribata sebebiyet vermektedir.

Ayluga Sulak Alanı da dahil olmak üzere ülkemizdeki Sulak Alanların korunmasına yönelik akılcı, çağdaş ve özgün yönetim planları hızla hayata geçirilmelidir. Ayluga Sulak Alanı civarındaki özel mülklerin kimseyi mağdur etmeden, devlet arazilerine dahil edilip istimlak edilmeleri için yetkili kurumların çalışmalar başlatması, yapılaşma girişimlerinin önüne geçmek için gereklidir. Geçtiğimiz aylarda, verilen tepkiler üzerine Ayluga bölgesinde mühürlenen yasadışı inşaat da dahil olmak üzere, yapılaşma yapılan yerlerin rehabilite edilip habitata tekrardan kazandırılması önemlidir. Devletin planlayıcı, yürütücü ve denetleyici yapılarının hukuk dışı uygulamalara karşı sessiz kalması kabul edilemez. Başbakanlığı, İçişleri Bakanlığını, Turizm ve Çevre Bakanlığını, Mağusa Belediyesini ve konu ile ilgili tüm kurumları acilen etkin önlem almaya çağırıyoruz. Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu olarak kararlı mücadelemiz yükselerek devam edecektir”dedi . (MHA)