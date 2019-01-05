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Aydın Denktaş uyandı

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Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakım servisinde kontrol altına alınan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş dün akşam uyandı.

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Aydın Denktaş uyandı
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Yoğun Bakın Servisi sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı ve ekibi tarafından kontrol altında tutulan Denktaş’ın, bugün 10.00-10.30 sıralarında solunum cihazından ayrılmaya çalışıldığı ancak henüz bunu tolere edemeyecek durumda olduğunun belirlendiği kaydedildi.

TAK muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sorumlu ekibin Aydın Denktaş’ın solunum cihazından ayrılması için en az 2 gün daha bekleme kararı aldığını söyledi.

Dizdarlı, Denktaş’ın hayati tehlikesinin de halen devam ettiğini kaydetti.

Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuş; kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilince, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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