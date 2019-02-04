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Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor

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Aydın Denktaş, bugün Lefkoşa Selimiye Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda oğlu Raif Denktaş’ın yanına defnedilecek

Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor
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Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.

Aydın Denktaş, bugün Lefkoşa Selimiye Camii’nde  öğlen kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerinde Lefkoşa Kabristanlığı'nda  oğlu Raif Denktaş’ın yanına defnedilecek.

Öte yandan bugün düzenlenecek olan cenaze törenine Türkiye Cumhuriyetini temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak. Bu arada Tuğrul Türkeş ise dün adaya geldi ve bugünkü cenaze törenine katılacak.

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