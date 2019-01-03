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Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor

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Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor
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TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Dizdarlı, idrar çıkışı gibi olumlu bir gelişme yaşanmasına rağmen dünden beri uyutulan Aydın Denktaş'ın en az 2-3 gün daha uyutulacağını belirtti.

Önceki akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuştu. Kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilen Denktaş, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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