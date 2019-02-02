Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın Denktaş 85 yaşında idi.



Hastane Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, Aydın Denktaş’ın, son bir aydır Hastanede tedavi gördüğünü, bir hafta önce çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını, bu sabah saat 08:20 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.



Aydın Denktaş, Aralık 1933’te Lefkoşa’da doğdu, Amerikan Akademi’de eğitim gördü, 16 yaşındayken 1949’da amcasının oğlu Rauf Raif Denktaş’la evlendi.



Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.