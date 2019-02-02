banner255
Son dakika: Çatalköy'de ölümlü kaza
Son dakika: Çatalköy'de ölümlü kaza
3B 0
Katar, tarih yazarak şampiyon
Katar, tarih yazarak şampiyon
56 0
 
İngiltere kara teslim oldu
İngiltere kara teslim oldu
41 0
Gülme garantili geyik ve ironi dolu kitaplar
Gülme garantili geyik ve ironi dolu kitaplar
19 0
68 0
Sebze yemeği pişiremez olduk
Sebze yemeği pişiremez olduk
50 0
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
220 0
banner82

Aydın Denktaş hayatını kaybetti

banner27

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Aydın Denktaş hayatını kaybetti
banner215

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın Denktaş 85 yaşında idi.

Hastane Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, TAK’a yaptığı açıklamada, Aydın Denktaş’ın, son bir aydır Hastanede tedavi gördüğünü, bir hafta önce çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını, bu sabah saat 08:20 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Aydın Denktaş, Aralık 1933’te Lefkoşa’da doğdu, Amerikan Akademi’de eğitim gördü, 16 yaşındayken 1949’da amcasının oğlu Rauf Raif Denktaş’la evlendi.

Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.