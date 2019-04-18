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Avukat Mustafa Asena'ya tepki yağdı

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Avukat Mustafa Asena'ya tepki yağdı
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Mesarya Kadınları İnisiyatifi bugün yaptığı basın açıklamasıyla geçtiğimiz yıl kocası tarafından av tüfeğiyle öldürülen Nigar Erhalk’la ilgili davada kocası İbrahim Erhalk’ın savunma avukatı olan Av. Mustafa Asena’nın son duruşmada kullandığı ifadeleri eleştirerek Asena’nın yaptığı savunmanın kadın cinayetlerini meşrulaştırma anlamı taşıdığını söyleyerek onu kınadı.

Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin yaptığı kınama açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz yıl boşanma aşamasında kocası İbrahim Erhalk tarafından evinde öldürülen Nigar Cinayeti'nin duruşmaları devam ediyor. Karısını av tüfeğiyle öldürdüğünü kabul eden zanlının avukatı Mustafa Asena savunma esnasında "Toplumun %80'i bu olayı dinlese belki de iyi etti diyecektir" ifadesini kullandı. Avukat Asena'nın savunmasını geri çekip, Nigar' ın ailesi dahil tüm toplumdan özür dilemesi gerekir. Ayda ortalama iki kadın cinayetinin gerçekleştiği Kuzey Kıbrıs' ta bu tür söylemleri, savunmaları kabul etmeyeceğiz. Kadın cinayetleri ideolojiktir. Avukatlık meslek etiğine uymayan savunmalar ise bu ideolojiyi ve kadın düşmanlığını beslemektedir. Toplumun %50 sini oluşturan biz kadınlar, ataerkil zihniyetin savunuculuğunu yapan hukukçuları ifşa edip, kınamaya devam edeceğiz.”

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