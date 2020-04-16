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Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
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Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek

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Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek

Türkiyenin önde gelen Bitcoin Borsa işletim lisans sahibi” Papeleks” in işletmecisi olan ve Ankara’da bulunan Papaleks Teknoloji Aş’den KKTC Covid-19 mücadelesine destek.

Şirketin hissedarlarından Av.Seyhan İbrahim Yıldırım’ın girişimleri ile Yönetim Kurulu Başkanı Asil Ersoydan imzalı karar ile KKTC’ye 3 kısım halinde yapılacak Tıbbi malzeme sevkiyatının 1. Kısmı olan 1 adet Solunum cihazı,Tedavide kullanılan 1 adet Monitör ve yine Covid 19 hastalarının tedavisinde kullanılacak olan 2 adet perfüzör cihazı için KKTC Sağlık Bakanlığı ile tıbbi malzeme tedariki konusunda işbirliği içerisindeki Mekar HealtyTrading LTD ye gerekli ödeme yapılmış ve konu techizatın 3 gün içerisinde KKTC Sağlık Bakanlığına teslimi için anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili görüştüğümüz şirket yetkilileri mevcut yoğunlukları içerisinde gösterdikleri ilgi ve alakalarından ötürü Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Dairesi Müdürü  Sn Cenk Soydan ve  Dr.HakanTekgüç’e teşekkür etti ve KKTC nin Covid-19 ile  mücadelesine katkılarının süreceğini belirtti..

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