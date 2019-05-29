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Avrupa’da Atatürklü 100. yıl parası

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Avrupa’da Atatürklü 100. yıl parası
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yıl dönümü için darphanenin bastığı hatıra parasında Atatürk yer almamıştı. Avrupa’da özel bir firmada 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına bastırılan hatıra Euro’da ise kalpaklı Atatürk fotoğrafı ve Bandırma Vapuru’nun görseli yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. Yıl Dönümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane’nin bastırdığı para çok tartışılmıştı.

Hatıra parada Atatürk yoktu. Sadece Bandırma Vapuru’nun görseli kullanılmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Avrupa’da özel bir firma da 19 Mayıs’ın 100’üncü yılı anısına bir hatıra Euro bastırdı. Hazırlanan Euro’da hem Atatürk hem de Bandırma vapuru yer aldı.

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