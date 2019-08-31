Avrupa ülkelerinin gemilerine Kıbrıs için çağrı

Rum Savunma Bakanı Angelidis, AB ülkelerine ait gemilerin, Kıbrıs’ın geniş bölgesinde konuşlandırılması önerisi yaptı

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, AB üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerine ait gemilerinin, Kıbrıs’ın geniş bölgesinde, konuşlandırılması önerisinde bulundu.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Helsinki’de gerçekleştirilen, AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısına katıldığını yazdılar.

Habere göre Angelidis, Rum Haber Ajansı’na konu hakkında yaptığı açıklamada, AB donanmasının koordinasyonuna ilişkin görüşmenin hazırlık aşamasında olduğunu ve Avrupa Birliği’nin belirli bölgelerinin istikrarı ve güvenliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Konuya ilişki ön hazırlığın, Konsey’in, komiteleri düzeyinde başladığını ifade eden Angelidis, AB donanmasının mevcudiyetini haklı kılacak “ilgi alanına giren bölgeler” olarak nitelendirilebileceği bölgeler için belirli kriterlerin ortaya konmasını da talep ettiğini söyledi.

Angelidis, bu çerçevede Doğu Akdeniz bölgesinin de dahil edilmesinden söz ederek Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne ve doğal gaz yataklarının geliştirilmesinden de bahsetti.

Doğal gaz yataklarının geliştirilmesinin amacının, Avrupa’ya yönelik alternatif bir kaynağın yaratılması olduğunu da söyleyen Angelidis, bu nedenden dolayı AB’nin konudan doğrudan etkilendiğini, bölgenin de, “ilgi alanı” olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

Gazete Güney Kıbrıs’ın bu görüşünün, Yunanistan tarafından da desteklendiğini, Doğu Akdeniz’in güvenliği konusunun, Fransa tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum, Fransa ve Belçika Savunma Bakanları’nın “BLOS” (Beyond Line of Sight Land Battlefield MissileSystem) silah sisteminin geliştirilmesi için niyet beyanı imzaladığını yazdı.

Gazete, BLOS’un, PESCO programı çerçevesinde ileriye götürülen bir tanksavar sistemi olduğunu belirtti.