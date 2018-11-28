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Avrupa Komisyonu'ndan, 34.5 milyon Euro’luk destek

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Avrupa Komisyonu'ndan, 34.5 milyon Euro’luk destek
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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 34.5 milyon Euro’luk yeni eylem programını onayladı.
Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan “Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Yardım Programı” başlıklı açıklamada, “2018 Eylem Programı”nın, Avrupa Birliği ve iki taraf arasında teması arttırmak, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirmek ve Kıbrıslı Türklerin ekonomik yapısını güçlendirerek Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine yardımcı olma düşüncesiyle tasarlandığı kaydedildi.
Programda öncelikli alanlar olarak, başta hava ve su kalitesi ile ilgili temel altyapı projelerin hazırlanması ve finanse edilmesi; 
AB müktesebatına uyum çalışmalarına yardımcı olunması;
Daha elverişli bir girişimcilik ekosistemi ve daha gelişmiş bir inovasyon kültürünün geliştirilmesi için önlemler alınması, yenilikçi bir düşünce yapısını teşvik için adımlar atılması;
Okullardaki laboratuvar ve meslek kurslarıyla eğitim ve çalışma hayatına yönelik destek verilmesi;
Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne önemli bir miktar tahsis edilerek Güven Yaratıcı Önlemlerin desteklenmesi, buna ek olarak iki toplumlu teknik komitelere yardımcı olunması için uzmanlar tarafından destek verilmesi bulunuyor.
Yapılacak çalışmalarla kültürel miras alanlarının bakımı için sürdürülebilir bir sistemin ve AB ile ilgili bilgilendirme/iletişim faaliyetlerinin devamının sağlanması öngörülüyor.

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