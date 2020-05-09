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“Avrupa Günü” kutlanıyor.

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“Avrupa Günü” kutlanıyor.


AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde kutlanan Avrupa Günü kapsamında hazırlanan ve 12 Mayıs’a kadar sürecek olan aktiviteler, AB Bilgi Merkezi’nin  https://www.facebook.com/ABBilgi/ adresli facebook sayfasında.
Aktivitelerde, aralarında Kıbrıs Oda Orkestrası’nın da bulunduğu Avrupa’dan sanatçıların performanslarına, çocuklara yönelik eğitici programlar ile AB’nin Kıbrıs Türk toplumunda yürüttüğü Covid-19 bilgilendirme kampanyasına yer verilecek.  
Açıklamada, Avrupa Birliği’nin, 70 yıl önce 9 Mayıs 1950’de “Schuman Bildirisi”nin yayımlanmasıyla barış ve istikrar yönünde adımlarını atmaya başladığı ve 1985 yılından bu yana 9 Mayıs’ın, AB kurumları tarafından ve AB’ye üye tüm devletler ile aday ülkelerde “Avrupa Günü” olarak kutlandığı belirtildi. 
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, AB Bilgi Merkezi’nin de 9 Mayıs’ı çeşitli kültürel faaliyetler ve çocuklara yönelik aktivitelerle kutladığı belirtilen açıklamada, bu yıl da Covid-19 salgınının yarattığı olağanüstü koşullara karşın, müzik ve sanatsal aktivitelerle insanları bir araya getirmeye devam edileceği kaydedildi.

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