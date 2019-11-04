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Avlanmaya yasak bölgede avlanan 4 avcı tutuklandı

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Avlanmaya yasak bölgede avlanan 4 avcı tutuklandı
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Ülke genelinde  dün yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde; farklı bölgelerde kanunsuz avlandığı tespit edilen 4  kişiye yasal işlem uygulandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, S.K.’nin (E-70) Atlılar’da 21 numaralı ava kapalı bölgede, E.Ö.’nün (E-36)’nün İskele’de 16 numaralı ava kapalı bölgede, B.Ö.’nün (E-37) 14 numaralı sürekli ava kapalı bölge olan Ergazi göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde, S.G.’nin (E-40) ise Turnalar - Ergazi köyleri arasında bulunan 14 numaralı av bölgesi içerisinde ava kapalı bölge olan Arno Tepesi  mevkiinde  kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

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