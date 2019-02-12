İçişleri Bakanlığı, Avcılık Federasyonu ve Biyologlar Derneği işbirliğinde avla ilgili yeni yasa hazırlandı. İçişleri Bakanı Baybars, “Belki de hiç uzlaşmaz dediğimiz iki taraf yasa tasarı üzerinde uzlaştı” dedi

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası değişiyor. Çevre örgütleri ile Avcılık Federasyonu’nun ortak çalışması sonucunda hazırlanan tasarı, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı’nda dün konuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Çevre örgütleri ve Avcılık Federasyonu 1 yıla yakın süren çalışmalara ciddi katkı koydu. Ortak bir zeminde uzlaşılmasından memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Taraflar adına söz alan Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, “Birbirimizi dışlayarak bir yere varamayız. Çalışmaların ortak bir şekilde ileriye ve iyiye taşınması önemli” dedi.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ise, “İlk kez avcılar dışında birilerinin de av konusunda, yaban hayat konusunda söz hakkı oldu ve ilk kez asgari müştereklerde bir yasada buluştuk. Bu ne çevrecilerin ne de avcıların her şeyiyle istediği bir taslak değil ama tartışılmaz bir gerçek var ki mevcut yasaya göre olumlu ilerlemeler söz konusu” şeklinde konuştu.

Sarpten, “Elbette bu yasadan hoşnut olmayanlar olabilir. Eleştiriler de alabiliriz ama ülkede bir şeyleri ileriye götürmek istiyorsak her ne kadar karşıt fikirlerde olsak da belli ölçülerde uzlaşı sağlama zorunluluğu taşıdığımızı düşünüyoruz” dedi.

BAYBARS: “BELKİ DE HİÇ UZLAŞMAZ DEDİĞİMİZ İKİ TARAF YASA TASARI ÜZERİNDE UZLAŞTI”

Basın toplantısında ilk sözü alan İçişleri Bakanı Baybars, Merkezi Av Komisyonu’nun İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğunu anımsatarak, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın yeterli olmadığı, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu konusunda taraflardan çeşitli talepler aldıklarını söyledi.

Baybars, “Yaklaşık bir yıl önce, hem Avcılık Federasyonu hem de av ve yaban hayatla ilgilenen çevre örgütlerini bakanlığımıza davet ederek bir çalışma başlattık. Bu sürede 30’u aşkın toplantı yapan Avcılık Federasyonu ve çevre örgütleri avcılığın modern şartlarda, doğal hayatı koruyarak nasıl sürdürüleceği konusundaki çalışmalara ciddi katkı yaptı” dedi.

Taraflara katkılarından dolayı teşekkür eden İçişleri Bakanı Baybars, “Belki de hiç uzlaşmaz dediğimiz iki tarafın özverili çalışmaları ve birbirini anlamalarıyla üzerinde uzlaşılan bir yasa tasarı ortaya çıktı. Tasarı Meclise gönderilmeye hazır hale getirildi” şeklinde konuştu.

Baybars, “Federasyonun ve ilgili çevre örgütlerinin daha farklı talepleri olması haline komite gündeminde ufak tefek noktalar tartışılabilir duruma gelecektir. Çevre örgütü temsilcileri ile Avcılık Federasyonu’nun bir ortak zeminde uzlaşmasından memnuniyet duyuyorum” dedi.

KESER: “BU TASARIYI ORTAK BİR PAYDADA BULUŞARAK ORTAYA ÇIKARDIK”

Baybars’tan sonra Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser söz aldı. Keser, Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın güncellenmesi gerektiğinin, hem avcılar hem de çevreciler tarafından dile getirildiğini anımsattı.

Hazırladıkları yeni tasarıyı İçişleri Bakanlığı’na gönderdiklerini ancak hükümet değişikliği nedeniyle sürecin durduğunu söyleyen Keser, Baybars’ın görevi devralmasıyla konunun yeniden gündeme geldiğini, çevre örgütlerinin ve federasyonun bakanlıkta bir araya getirildiğini belirtti.

Keser, “Bu tasarıyı, ortak bir paydada buluşarak ortaya çıkardık” dedi

Yaban hayatın sadece avcıların ya da çevrecilerin değil tüm vatandaşların ortak alanı olduğunu kaydeden Federasyon Başkanı Keser, “Birbirimizi dışlayarak bir yere varamayız. Çalışmaların ortak bir şekilde ileriye ve iyiye taşınması önemli. Böyle yaparak çok daha iyi yerlere varacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

SARPTEN: “YILLARCA AVCILAR VE ÇEVRECİLER KARŞI KARŞIYA GETİRİLDİ, SİYASİLER DE ARADAN SIYRILDI”

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, “Ülkede yıllarca avcılar ve çevreciler karşı karşıya getirildi, siyasiler de aradan sıyrıldı” dedi.

Yürürlükteki yasanın çevre örgütlerinin görüşü alınarak hayata geçirilmediğini kaydeden Sarpten şöyle konuştu:

“Benzer şekilde önceki taslak da öyleydi. Sayın Bakanın göreve gelmesi, federasyonun da olumlu tutumuyla yoğun çalışmalar gerçekleştirdik, bir taslak ortaya çıktı. Elbette bu taslak ne Avcılık Federasyonu’nun ne de çevre örgütlerinin, örneğin Biyologlar Derneği’nin, her şeyiyle istediği bir yasa değil ama şu bizim açımızdan tartışılmaz bir gerçektir ki mevcut yasaya göre olumlu ilerlemeler vardır. İlk kez avcılar dışında birilerinin de av konusunda, yaban hayat konusunda söz hakkı oldu. İlk kez asgari müştereklerde bir yasada buluştuk. Elbette bu yasadan hoşnut olmayanlar olabilir. Eleştiriler de alabiliriz ama ülkede bir şeyleri ileriye götürmek istiyorsak her ne kadar karşıt fikirlerde olsak da belli ölçülerde uzlaşı sağlama zorunluluğu taşıdığımızı düşünüyoruz.”