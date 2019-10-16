banner255
banner69
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
17 0
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
19 0
 
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
133 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
18 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
47 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
25 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
156 0
banner82

Avla İlgili Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü

banner27

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. İlgili gündem maddesinin ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edeceği bildirildi.

Avla İlgili Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü
banner267

 

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle: 
“Bu yasa değişikliği, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılması amacıyla düzenlenmiştir.”
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve danışmanı Mehmet Paralik, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Taşkent Doğa Parkı Üyesi Kemal Basat, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Damla Beton ve üyeler Uğur Gökaşan ile Ersan Korudağ ve Kıbrıs Yaban Hayatı Koruma Vakfı üyeleri Servet Yamak ile Tokay Kastanbollu  da  katılıp, görüş ve önerilerini sundu.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, komite üyeleri: CTP Milletvekili Asım Akansoy,  HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.  
 


 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.