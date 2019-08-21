 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
23 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
73 0
 
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
18 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
38 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
174 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
23 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
18 0
banner82

Avcılık Federasyonu İçişleri Bakanlığını kınadı

banner27

Avcılık Federasyonu, Merkezi Av Komisyonu toplantısında belirlenen ince av bölgeleri yerine, Bakanlar Kurulu toplantısında başka bir öneri sunulduğunu savunarak, İçişleri Bakanlığını kınadığını açıkladı.

Avcılık Federasyonu İçişleri Bakanlığını kınadı
banner267

 

 
Avcılık Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın Avcılık Federasyonu ile Merkezi Av Komisyonu’nu yok saydığı iddia edildi.

Merkezi Av Komisyonu'nun  devlet kanadından 4, Avcılık Federasyonu kanadından da 4 uzman temsilci tarafından oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada “Söz konusu uzmanların aldığı karar ortada iken, İçişleri Bakanlığı hangi uzmanlara ve gerekçeye dayanarak, devletin mekanizmasını hiçe sayıp, bu yönde bir öneriyi Bakanlar Kuruluna sundu?” sorusu yöneltildi.

Açıklamada,  Bakanlığın bu yanlış davranışı sonucunda ortaya birçok olumsuzluk ortaya çıkacağı ileri sürülerek; en çok fassa popülasyonunun olduğu av bölgeleri ava açılmadığından avcıların büyük bir tepkisinin oluşacağı, avcılar için az sayıda avlak kalacağından yığılmalardan ötürü kazalara bağlı vurulma riski artacağı, ruhsat çıkarma sayısında ciddi azalma yaşanacağı, kaçak avcılığın artacağı iddia edildi.

Açıklamada, “    Avcılık Federasyonu olarak bu av mevsiminde, av haritası basılması çalışmasına ve avcı camiasına duyurulmasına yönelik bir çalışma yapmayacağımızı belirtiriz. Çünkü açıklamanın başında da belirttiğimiz üzere, önerdiğimiz harita Bakanlar Kurulunun gündemine bile getirilmedi. 2. ince Av haritası ile ilgili bilgi almak isteyen avcıların İçişleri Bakanlığı'na başvurmalarını öneriyoruz” ifadeleri yer aldı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.