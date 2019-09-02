Avcılık Federasyonu genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapacak

Avcılık Federasyonu, dün başlayan İnce Av’da hükümetin açılacağı sözü verdiği halde açmadığı av bölgelerinde sivil itaatsizlik eylemi yapma kararını ertelediğini açıkladı ve avcıları, "2. İnce Av 2019 Av Haritası"na göre avlanmaya çağırdı.

Avcılık Federasyonu, bundan sonraki süreci belirlemek üzere tüm kulüplerin katılımıyla bu akşam genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapma kararı aldığını da duyurdu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, yürütme kurulunun hükümetçe açılacağı sözü verilen ancak tutulmayan av bölgelerinde sivil itaatsizlik eylemi yapma kararına, herhangi bir davette bulunulmamasına karşın avcılardan büyük destek geldiği kaydedildi.

“Avcılarımızın her şeyi göze alarak davet edilmeksizin Avcılık Federasyonu Yürütme Kurulu'nun sivil itaatsizlik eylemine sahip çıkarak destek belirtmesi ve yanımızda olacakları mesajı vermesi, gönüllü olarak yaptığımız bu görevde bizlerin motivasyonunu ve çalışma isteğini on kat artırdı” denilen açıklamada, federasyonun misyonu olan avcılık için ve avcının haklarını korumak adına Yürütme Kurulu’nun gözünü kırpmadan hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu olmaması istendi.

Yapılan değerlendirmede, sivil itaatsizlik eylemine gelen yoğun destekle oluşabilecek aşırı avcı kalabalığından olumsuz ve istenmeyen sonuçlar doğabileceği kanaatine varıldığı; ayrıca eylemin bazı çevrelerce provoke edileceği ve amaçlananın dışında olaylar yaşanacağı yönünde istihbarat alındığı kaydedilen açıklamada, federasyon yönetiminin bu nedenlerle sivil itaatsizlik kararını ertelediği açıklandı.

Bundan sonraki süreci belirlemek üzere tüm kulüplerin katılımıyla bu akşam genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapma kararı alındığını duyuran Avcılık Federasyonu, avcıların avına sahip çıktığını görmenin doğru yolda olunduğunu gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, avcı camiasına, Avcılık Federasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan "2. İnce Av 2019 Av Haritası"na göre av yapmaları çağrısında bulunularak kazasız belasız bir av mevsimi dilendi.