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Avcılık Federasyonu genel kurulu yarın akşam

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Avcılık Federasyonu genel kurulu yarın akşam
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KKTC Avcılık Federasyonu tüzüğü gereği Aralık ayı içerisinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Aralık 2018 Cuma akşamı saat 19:30’da Gönyeli Belediyesi Konferans salonunda yapılacak. Tüzük gereği iki yılda bir federasyon yetkili organlarının seçilmesi gereken Genel Kurulda görevini özveri ile yapan mevcut Başkan Erhan Keser müracaat eden tek aday oldu.

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