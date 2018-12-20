Avcılık Federasyonu genel kurulu yarın akşam

KKTC Avcılık Federasyonu tüzüğü gereği Aralık ayı içerisinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Aralık 2018 Cuma akşamı saat 19:30’da Gönyeli Belediyesi Konferans salonunda yapılacak. Tüzük gereği iki yılda bir federasyon yetkili organlarının seçilmesi gereken Genel Kurulda görevini özveri ile yapan mevcut Başkan Erhan Keser müracaat eden tek aday oldu.