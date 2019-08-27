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Avcılardan RHA plakalı araçla ilgili açıklama

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Avcılardan RHA plakalı araçla ilgili açıklama
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Avcılık Federasyonu, federasyonun önderliğinde bugün yapılan eylemde kullanılan RHA plakalı aracın, avcıların ödediği paralarla alındığını ve tamamen federasyonun hizmetinde olduğunu açıkladı.

“RHA OLMASININ NEDENİ KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELEDE KULLANILMASI”

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu aracın tüm yakıt, sigorta ve bakım onarım giderlerinin de yine avcıların ödediği paralarla karşılandığı kaydedilerek, “Söz konusu araçta devletin 1 TL’si bile harcanmamıştır. Aracın RHA plakalı olmasının nedeni ise kaçak avcılıkla ilgili mücadele için de kullanılıyor olmasıdır.” denildi.

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