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Avcılardan RHA'lı araçla eylem

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Avcılardan RHA'lı araçla eylem
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Avcılık Federasyonu, Başbakanlık önünde eylem yaptı. 

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yer alan federasyon merkezinden araçlarla hareket eden avcılar, saat 10.00'da Başbakanlık önüne geldi. 

Başbakanlık önünde "avıma dokunma" sloganı ile eylem yapan avcılar, eyleme köpeklerini de getirdi. 

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Başbakanlık önünde yer alan eyleme avcılar büyük katılım gösterdi, "Avcılığı siyasi malzeme yaptırmayınız", "Yerli üretime destek olalım", "Avıma dokunma", "Portakala dokunan eller kırılsın", "Avcılığın olduğu yerde kötü alışkanlık barınmaz" pankartları açtı. 

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