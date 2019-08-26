 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
22 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
161 0
 
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
13 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
1B 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
banner82

Avcılar yarın Lefkoşa'da eylem yapacak

banner27

Avcılar yarın Lefkoşa'da eylem yapacak
banner267

Avcılık Federasyonu, yarın “Avına Sahip Çık” sloganı ile eylem yapacak.

Avcılık Federasyonu tüm avcıları eyleme katılmak amacıyla saat 08.30’da Avcılık Federasyonu önünde toplanmaya çağırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “avcı camiasını yakından ilgilendiren konular hakkında bazı siyasilerin popülist davranarak avcılık dışı kararlar ürettiği” savunularak, buna artık “dur” deme zamanının geldiği ifade edildi.

Avcılık Federasyonu, her zaman demokrasiyi çalıştırıp, sürekli devletin mekanizmasına sahip çıkmalarına rağmen bazı siyasilerin buna ters davranışlar içine girdiğini savunarak, avcılar için buna karşı “avına sahip çık” şiarı ile birlik olma zamanı olduğunu kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.