Avcılar istediğini aldı

Avcıların, başta narenciye bahçeleri olmak üzere bazı bölgelerin ava kapatılmasına tepki olarak yaptığı eylem, sonuç verdi. Başbakan Tatar ile görüşen Avcılar Federasyonu heyeti üç bölgenin ava açılmasını kabul ettirdi

Avcılık Federasyonu, Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eylem sonuç verdi.

Başbakan Ersin Tatar ile görüşen Avcılar Federasyonu heyeti, 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda ava açılacağını duyurdu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Avcılar Federasyonu Başkanı Erhan Keser, 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda açılmasına, 51 ve 53 numaralı bölgelerin ise güneş panelleri bulunması nedeniyle kapalı kalmasına karar verildiğini açıkladı.

Avcılık Federasyonu, Başbakanlık önünde dün eylem yaptı. Federasyon, avını ve sosyal faaliyetini düzgün yapan avcıların, toplum gözünde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yer alan federasyon merkezinden araçlarla hareket eden avcılar, saat 10.00'da Başbakanlık önüne geldi.

Başbakanlık önünde "avıma dokunma" sloganı ile eylem yapan avcılar, eyleme köpeklerini de getirdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Başbakanlık önünde yer alan eyleme avcılar büyük katılım gösterdi, "Avcılığı siyasi malzeme yaptırmayınız", "Yerli üretime destek olalım", "Avıma dokunma", "Portakala dokunan eller kırılsın", "Avcılığın olduğu yerde kötü alışkanlık barınmaz" pankartları açtı.

Eylem sırasında Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser basın açıklaması yaptı.

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser Başbakanlık önünde yaptığı basın açıklamasında, “Kıbrıs insanının yaşam tarzı, geleneği, kültürü ve en büyük sosyal aktivesi olan avcılığın, bazı siyasiler tarafından bir kenara itilip yok sayılmasına ‘dur’ demek için geldiklerini” söyledi.

Keser, son günlerde yaşanan gelişmelerin; avcıların toplama ve seslerini duyurup, unutulan avcıların var olduğunu siyasilere hatırlatmasına vesile olduğunu kaydetti.

Merkezi Av Komisyonunda alınan kararların dikkate alınmasını ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasını talep ettiklerini ifade eden Keser, bazı milletvekillerinin kendi bölgelerindeki sıkıntıları Bakanlar Kurulu’na aktarıp sağlıklı kararlar üretilmesinde farklı görüş belirtmelerinin gayet doğal olduğunu, ancak bu görüşler belirtilirken, mantıklı gerekçelerle ortaya konması gerektiğini kaydetti.

Keser, “Biz federasyon olarak av bölge ve tarihlerini belirlerken önerilerimizi tüm gerekçeleriyle ortaya koyarken, siyasilerin popülizm ve oy uğruna ahbap, çavuş, delege, üye, amca ve dayı ilişkilerini dikkate alarak saçma sapan gerekçelerle Merkezi Av Komisyonu kararını hiçe sayıp bakanlar kurulunda etkili olmaları tarafımızca asla kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Öncelikle şunun bilinmesini isterim. Burada 51,52,53,54,55 numaralı Güzelyurt, Lefke, Akçay, Güneşköy vs. bölgelerin açılsın veya kapansın amacı için değil.

‘Hasan'ın lastiğini vurdular, Ahmet'in portakallarını yaraladılar, Hüseyin'in bahçesine girdiler’ gibi tüm avcıları suçlar bir biçimde, bizimde kabul etmediğimiz bir kaç eli silahlının yaptığı hoş olmayan ve suç teşkil eden eylemleri tüm avcı camiasına mal ederek, tarafımızdan kabul görmeyecek gerekçelerle sürekli engel çıkarmalarıdır.

Avını ve sosyal faaliyetini düzgün yapan avcıları, bir kaç eli silahlıyla aynı kefeye koyup toplum gözünde itibarsızlaştırmaya çalışanları, oynadıkları oyunun çok tehlikeli olduğunu da hatırlatmak isterim.”

Başbakanlık önünde avcılara da seslenen Keser, “Burada verdiğimiz mesajın gerekli yerlere ulaştığına eminim.Avcılar öyle, avcılar böyle, avcılar katil, avcılar şu, avcılar bu diye dolamışlar dillerine döndürüyorlar. Sanki de toplum içerisinde farklı bir bireymiş gibi ayrıştırmaya çalışıyorlar” dedi.

Avcıların; “babamız, çocuğumuz, doktor, yargıç, yapıcı, öğretmen, çiftçi, narenciyeci, hayvancı, dülger, şoför, avukat, mühendis, eczacı, makinist, market işletmecisi, hurdacı toplumun içinden kopmuş her türlü insanlardan oluştuğunu ve aslında toplumun ta kendisi olduğunu” ifade eden Keser, avcılığın ise; “birbirlerini yılda bir kez bile görmeyen veya bir araya gelemeyen, 7'den 70'e yılda 3-5 gün olsun, bir ailenin tüm bireylerinin bir araya getiren bir vesile” olduğunu kaydetti.

Keser, avcılığa; devletin sahip çıkması ve geliştirmesi gerektiğini de belirterek, şöyle devam etti:

“Son günlerde siyasiler bilinçli olarak tehlikeli oyunlar içerisine girmişlerdir. Çeşitli açıklamalarla narenciye üreticilerini kışkırtıp, avcılara karşı karşıya getirip böl yönet politikası yolunu seçmişlerdir.

Biz hiç bir zaman bu oyuna gelmeyeceğimizi ve her türlü konuda narenciye üreticilerinin yanında destek olacağımızı belirtiriz.

Siyasiler günü kurtarmaya yönelik, yasakçı zihniyetle, avcıların narenciye üreticilerine zarar verdiğini iddia edip tüm avcıları cezalandırmak yerine, narenciyede yaşanan sorunlara kalıcı ve gerçekçi çözüm bulmalarını öneririm.”

Keser, son günlerde batı Nil virüsünden yaşamını yitiren insanların olduğuna da işaret ederek, bu konuyla ilgili bakanlığın yaptığı açıklamalarda batı Nil virüsünün adaya göçmen kuşlar tarafından taşındığı yönünde açıklamalar yapılırken, Avrupa Birliğinin batı Nil virüsüne farklı kuş türünde tespit ettiğini açıkladığını, bunların başında da saksağan, güvercin, kumru gibi kuşların geldiğini kaydetti.

Sayın Bakanın yönettiği bakanlıkla ilgili kararları kenara bırakıp, tüm narenciye bahçelerini kapattırmaya çalışarak dolaylı olarak bu kuşları koruma altına aldığını savunarak bunun manidar olduğunu ileri süren Keser, konuşmasını avcılara seslenerek şöyle tamamladı:

“Değerli kardeşlerim bugün burada verdiğimiz mesaj ileride avcılıkla ilgili yapılacak olan çalışmalarda etkili olacaktır. Şunun da bilinmesini isteriz ki, yanlış üretilen kararlar ve atılan yanlış adımlar karşısında, makamlarına siyah çelenk koyduğumuz Bakanlıkların, yapılacak her türlü yapıcı, olumlu ve doğru adımlar atılması durumunda da siyah çelenk koyduğumuz bu makamlara çiçek götürmeyi de iyi biliriz.

Değerli avcılar sayın İçişler Bakanımız Ayşegül Baybars bölge kulüpleriyle birlikte,bizi makamında kabul ederek bu olayın, bizimde tahmin ettiğimiz gibi kendisinin iyi niyetinden dolayı kaynaklandığını, bu şekilde bir tepki oluşacağını tahmin etmediğini, federasyonumuzla bugüne kadar birlikte çalıştığını bundan sonrada çalışmaya devam edeceğini ve tüm ortak paydaşların bir araya gelerek ileriki av döneminde hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde çalışma yapılarak olumsuzlukların ortadan kaldırılacağını belirtti.

Burada coşkulu bir kalabalıkla toplanıp avcıları kimin temsil edip etmediğini birebir göstermiş bulunmaktasınız. ‘Siz burada tüm avcıları temsil etmiyorsunuz’ diyenlere bizde buraya, işinden ve gücünden feragat ederek buraya gelebilen avcılarla en güçlü cevabı vermiş bulunuyoruz.

Hiçbir türlü provokasyona fırsat vermediğiniz ve avcının gerçek yüzünü yansıttığınız için hepinize teşekkür ederim.”

EYLEMDEN SONRA UZLAŞI

Öte yandan eylemden sonra Başbakan Ersin Tatar, Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yetkilileri ile bölge temsilcilerini kabul etti.

Toplantıda narenciye bahçeleri dışında kalan bazı bölgelerin de ava açılması konusunda Bakanlar Kurulu’nun bir çalışma yapması kararlaştırıldı.

Narenciye bahçelerinin ava kapalı kalmaya devam etmesi yönünde alınan karar ise geçerliliğini koruyor.

Başbakan Ersin Tatar ile görüşen Avcılar Federasyonu heyeti 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda ava açılacağını duyurdu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Avcılar Federasyonu Başkanı Erhan Keser, 52, 54 ve 55 numaralı bölgelerin İnce Av Sezonunda açılmasına, 51 ve 53 numaralı bölgelerin ise güneş panelleri bulunması nedeniyle kapalı kalmasına karar verildiğini açıkladı.

