banner107
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
Binatlı yıldızları Düzce'de ışıldadı
257 0
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film
43 0
Beyni formda tutan zeka oyunları
Beyni formda tutan zeka oyunları
45 0
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
Paris Hilton, 4 Ağustos'ta Limak Cyprus’ta parti verecek
59 0
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
45 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
100 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
33 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
73 0
banner82
banner147

"Av korucularının iş güvencesi toplu iş sözleşmesiyle sağlanabilir"

banner27

"Av korucularının iş güvencesi toplu iş sözleşmesiyle sağlanabilir"
banner137

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, av korucularının iş güvencesinin toplu iş sözleşmesiyle sağlanabileceğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş KKTC Avcılık Federasyonu’na bağlı olarak 2011 yılından beri görev yapan bir grup av korucusunu kabul etti.

Denktaş, görüşmede yaptığı konuşmada, av korucularının toplu sözleşme kapsamına alınmak suretiyle iş güvencelerinin sağlanabileceğini, bunun üzerinde çalışıldığını söyledi.

Korucular görüşmede, Av ve Yaban Hayatın Düzenlenmesi Yasası’nda tadilat yapılması ve iş güvencesi talebinde bulundu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.