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Atlas’la ilgili rapor poliste

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Sağlık Bakanlığı, Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüyle ilgili raporun Türkiye’den dün gönderildiğini ve polise iletildiğini açıkladı

Atlas’la ilgili rapor poliste

Sağlık Bakanlığı, Atlas Rüstemoğlu’nun vefatı ile ilgili  Türkiye Adli Tıp Kurumu’ndan dün ulaşan raporun Polis Genel Müdürlüğüne iletildiğini açıkladı. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının süreç içerisinde  herhangi bir bulguyu ve  veya olayı gizli tutmadığı ve geciktirmediği vurgulanarak,  yapılacak tahkikatın takipçisi olunacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Atlas Rüstemoğlu’nun vefatı ile ilgili yapılan otopsi ve inceleme raporu daha önce tahkikat memuruna iletilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Adli Tıp Kurumuna gönderilen doku örnekleri ve toksikoloji inceleme sonuçları 26 Şubat Çarşamba 2020 tarihinde bakanlığımıza ulaştırılmıştır.

Belgeler elimize ulaşır ulaşmaz aynı gün içerisinde bakanlığımız bu raporları Polis Genel Müdürlüğü’ne iletmiştir. 

Yaşanan süreç içerisinde bakanlığımız herhangi bir bulguyu ya da olayı gizli tutmamış, geciktirmemiştir. 

Belgeler adli makamlara ulaşmış olup yapılacak tahkikatın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

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