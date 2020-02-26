Atlas’ın ailesi eyleme gidiyor

Hastaneden taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünün üzerinden üç ay geçti. Ancak Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin açıklama yapılmadı. Acılı ailesi yarın eyleme gidiyor

Kasım ayında taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi, Sağlık Bakanlığı önünde eylem hazırlığında.

Rüstemoğlu ailesi, sosyal medya hesabı üzerinden tüm vatandaşları Sağlık Bakanlığı önünde yapacakları eyleme davet ederek, Alsancak’tan da otobüs kalkacağını duyurdu.

Aylardır ölüm raporu beklediklerini, olay gecesi görevde olan doktorlara hala soruşturma açılmadığını belirten acılı aile, 27 Şubat saat 13.30’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanacaklarını duyurdu.

Yayla köyünde 2019 yılının Kasım ayında rahatsızlanarak gittiği Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildikten sonra yaşamını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünün üzerinden üç ay geçti. Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Küçük Atlas, rahatsızlığının ardından önce Güzelyurt ardından Lefkoşa Hastanesine sevk edilmişti.

Rüstemoğlu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edilmiş 26 Kasım tarihinde hayatını kaybetmişti.

Gerçekleşen otopside küçük Atlas’ın ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alınmış Türkiye’ye gönderilmişti.

Atlas’ın ailesi, çocuklarının ölümü ile ilgili henüz bir bilgi edinmedi.