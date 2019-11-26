banner255
banner69
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
6 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
28 0
 
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
23 0
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
27 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
208 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
149 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
38 0
banner82

Atlasglobal, uçuşlarına ara verdi

banner27

Bir süredir mali sıkıntı içerisinde olduğu bilinen Atlasglobal bugün akşam saatlerinde uçuşlarını durdurduğu belirtildi.

Atlasglobal, uçuşlarına ara verdi

Atlasglobal uçuşlarını durdurdu. Atlasglobal, havayolu çalışanlarına 26 Kasım itibariyle 16 Aralık 2019 tarihine kadar uçuşlarını durduğunu açıklarken, şirkette asgari sayıda çalışan istihdam edileceği ve diğer çalışanların da izinli sayılacağı kaydedildi.

Çalışanlarınsa ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayacağını bildiren açıklamada şöyle denildi:

Değerli çalışma arkadaşlarımız,

Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 16 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz.

Bu tarihe kadar şirket içerisinde devam etmesi gereken tüm operasyonel süreçlerimiz asgari sayıda personelimiz ile gerçekleştirilecek olup, kişiler bu akşam birim yöneticileri tarafından belirlenecek ve telefon ile bilgilendirilecektir.

Nöbetçi personelimiz haricindeki tüm çalışanlarımız 16 Aralık Pazartesi gününe kadar “izinli” sayılacaktır.

Yarın itibarı ile nöbetçi olacak personelimiz servis ve yemek ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamaları gerekmekte olup, ilerleyen günlerde bu süreçle ilgili ayrıca bilgi verilecektir.

Bu süreçte maaş ödemeleri gününde yapılacaktır.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.