Atlas, yine uçuşlarını durdurdu

AtlasGlobal'in tüm uçuşlarını bir kez daha durdurduğu belirtildi

AtlasGlobal Hava Yolları, bir kez daha tüm uçuşlarını durdurdu. Geçtiğimiz yılın 26 Kasım'ında durdurduğu uçuşlara 21 Aralık'ta yeniden başlayan AtlasGlobal'in uçuşlarını bir kez daha durdurduğu belirtildi.

Bağımsız Havacılar sitesinde yer alan habere göre şirket, 9 Şubat tarihine kadar yeniden tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Söz konusu bilginin, hava yolu şirketinin çağrı servisi tarafından da doğrulandığı ifade edildi.

Bundan önce Avrupa uçuşlarını durduran Atlasglobal, A330'ları yere indirdiği haberleriyle de gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili olarak şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.