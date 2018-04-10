Atlas jetin KKTC seferleri 24'e düşürülüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Atlas Global şirketinin KKTC pazarından tamamen çekildiği yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını, sefer sayısının azalacağının bildirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Atlas Global şirketinin çeşitli operasyonel nedenlerden ötürü haftalık 32 olan sefer sayısını haftalık 24’e düşüreceğini ve 25 Nisan 2018 itibariyle de yeni tarife saatlerini uygulamaya koyacağını bakanlığa bildirdiği kaydedildi.

Tarife değişikliklerinden ötürü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu duruma ek olarak oluşabilecek kapasite sıkıntılarını aşmak adına ülkemize uçuş gerçekleştiren diğer şirketler nezdinde frekans artırım taleplerimiz tamamlanıp şirketlere iletilmiştir” denildi