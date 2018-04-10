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"Atlas jetin çekilme gibi bir durumu yok"

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"Atlas jetin çekilme gibi bir durumu yok"
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde 8 güncel konuşma bulunuyor.
CANALTAY
Genel Kurul’da ilk olarak, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Meclis iç tüzüğünün 62’inci maddesi çerçevesinde Atlas jet konusunda söz aldı.
Bugün basında Atlas Jet konusunda ülkeyi kaosa sokacak manşetler yer aldığını belirten Canaltay, hükümetin Atlas jet konusunda hemen tedbir almasını istedi.
Konunun, üniversitelere girecek çocukların tercihlerini bile etkileyecek ciddiyette olduğuna vurgu yapan Canaltay, hemen acil tedbir alınması gerektiğini kaydetti.
Canaltay, Atlas jet ile ilgili söylemlerin ülke ekonomisine ciddi zarar vereceğini belirtti.
ATAKAN
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, yapılan görüşmelerde Atlas jetin çekilme gibi bir durumu olmadığını sadece seferlerini azalttığı bilgisini aldıklarını vurguladı.
Doğacak boşluk için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Atakan, farklı destinasyonlarla çeşitli frekans artırımları yapmak için Perşembe günü Ankara’da muadil bakan ile görüşme yapacaklarını kaydetti. 
Konuşmaların ardından güncel konuşmalara geçildi.

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