banner255
banner69
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
2020 Audi’ler heyecan yaratacak
10 0
Derbide gülen Baf
Derbide gülen Baf
199 0
 
GG’nin zirve aşkı
GG’nin zirve aşkı
17 0
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
20 0
60 0
353 0
36 0
banner355

Atlas geri dönüyor

banner27

26 Kasım'dan beri uçuşlarını durduran Atlasglobal'ın 16 Aralık Pazartesi itibariyle uçuşlara yeniden başlayacağı açıklandı

Atlas geri dönüyor

26 Kasım'da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal'den yeni bir açıklama geldi.

AirportHaber'de yer alan habere göre, şirket tarafından personele yapılan duyuruda "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı duyurmuştuk" hatırlatması yapıldı.

Açıklamada şu bilgi verildi:"16 Aralık 2019 Pazartesi itibariyle tüm ekip olarak görevlerimizin başında olacağız. Çalışma saatleri, servis planlaması eski düzende devam edecektir."

banner365
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.