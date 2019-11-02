“Atıl durumdaki emlaklar kamulaştırılacak”

İçişleri Bakanı Baybars, ülkedeki atıl durumdaki emlakların kamulaştırılması için yasa tasarısı hazırlayacaklarını açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlar önceki akşam Girne’de gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantısında vatandaşların sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan en çok soru yöneltilen bakanlar olurken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisine yöneltilen ilk soruya “Bütün gece bekledim. Kimse soru sormayacak sanmıştım. Şimdi soru sorulunca çok heyecanlandım” yanıtını verdi.

Vatandaşların yağmurlardan etkilenen yollarla ilgili bir dizi soru alan Atakan, icraatlar ve tadilat isteyen yerler hakkında bilgi verdi.

Gecenin sonuna doğru gazeteci Haluk Doğandor, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı emirnamelerle ilgili sorulara cevap vermemekle ve halkı yanlış bilgilendirmekle suçlayarak istifasını istedi. Baybars ise konuyla ilgili yanıltıcı bir bilgi vermediğini, Doğandor’un konuyu yanlış noktadan tutarak polemik yaratmaya çalıştığını söyleyerek, konuyla ilgili belgeleri okudu ve Doğandor’dan tekzip yazısı beklediğini ifade etti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, hazırlanan İmar Planı’nda Batı kısmının eksik kaldığını, 3 farklı İmar Planı çalışmasıyla eksikleri tamamlama yönünde adım atacaklarını ifade ederek, Tepebaşı ve civarında yaşanan imar sorununu da ilk kez duyduğunu ve değerlendireceğini söyledi.

Belediyelerin de farklı noktalarda mali sorunlar yaşadığına işaret eden Baybars, belediye reformuyla ilgili tadil edilmesi gereken yasalar olduğunu ve ilgili adımların ağır ilerlediğini belirtti. Baybars, “Yerel demokrasi temsilcisi belediyelerin görüşleri de alınarak, bu konuyu 2020’de sonuçlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Emlak ve gayrimenkul alanında geçen yıl yapılan, stopaj, KDV gibi kolaylıkların olumlu getirileri olduğunu belirterek, ihtiyaç varsa aynı düzenlemelerin yeniden yapılabileceğini söyleyen Baybars, Emlakçılar Yasası hakkında da ayrıntılı bilgi vererek, ülkedeki atıl durumdaki emlakların kamulaştırılması için yasa tasarısı hazırlayacaklarını belirtti.

Baybars, vatandaşlıklarla ilgili sorulara da bakanlığın web sayfasında ayrıntılı açıklamalar bulunduğunu ve oradan online başvuru yapılabildiğini hatırlattı.

