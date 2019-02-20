Atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Evlerdeki atık kızartma yağları geri dönüşüme kazandırılıyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği öncülüğünde atılan adımla, evlerde kullanılan yağlar pet şişelere konularak geri dönüşüme gidecek

Evlerdeki atık kızartma yağlarının geri dönüşüme kazandırılması için adım atıldı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği öncülüğünde atılan bu adımla evlerde kullanılan ve lavaboya ya da doğaya dökülen yağlar geri dönüşümde kullanılacak. Pet şişeye konacak evlerdeki atık yağlar dernek tarafından vatandaşın kapısından aranacak. Atıkların geri dönüşümde kullanılmasının önemi öğrencilere de anlatılacak. Çevre için de önemli bir adım olarak değerlendirilen bu girişimle kanser hastası ihtiyaçlı kişilere gelir sağlanacak.

Restoran, otel ve kafeterya gibi işletmelerden atık kızartma yağlarını toplayarak, bazı işlemlerden geçiren ve biodizel olmaz üzere Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’a ihraç eden Remade Recycling Cyprus LTD ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği arasında bu kapsamda protokol imzalandı.

Protokole Kanser Hastalarına Yardım Derneği adına Başkan Raziye Kocaismail, Remade Recycling adına Şirket Direktörü Murat Cihan imza koydu.

İlk sözü alan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, “Atık yağların geri dönüşümde kullanılması hem çevreye, hem de Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkı sağlayacak. Herkesten destek bekliyoruz” dedi.

Evlerdeki atık yağların pet şişelere konulmasını isteyen Kocaismail, derneğe ulaşan vatandaşların ilgili bölgenin sorumlularına yönlendirileceğini belirterek, “Derneğin 24 noktada bölge sorumlusu var. Görevliler evlere giderek yağları vatandaşların kapısından alacak” açıklamasında bulundu.

Atık yağların geri dönüşümde kullanılması konusunda çocukların da bilgilendirileceğini ifade eden Kocaismail, bu kapsamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüşeceklerini kaydetti. Kocaismail, öğrenciler için broşürler hazırlandığını söyleyerek, “Önce çocuklar…Çevreci çocuklarımız olsun istiyoruz” dedi.

Derneğin, belediyeler ve muhtarlıkların yanı sıra okullarla istişare içinde olacağını kaydeden Kocaismail, derneğe “22 89 807”, “22 70 585” veya “0542 853 11 21” numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Giysiler konusundaki geri dönüşümden de memnun olduklarını belirten Kocaismail, vatandaşların geri dönüşüm noktalarına ve derneğe bıraktığı giysilerin satışından elde edilen gelirin kanser hastaları yararına kullanıldığını anımsattı.

Kocaismail, derneğe Londra’dan 102 koli kıyafet gönderildiğini ve vatandaşların etiketleri üzerinde olan bu ürünleri çok düşük fiyata satın alabileceğini söyledi

Remade Recycling Şirket Direktörü Murat Cihan, restoran, kafeterya ve otellerdeki atık yağları Çevre Koruma Dairesi’nin verdiği yetkiyle topladıklarını belirterek, “Atık yağları geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırıyoruz. Ancak asıl hedef, on binlerce, yüz binlerce haneden lavabolara ve doğaya dökülen, çevreyi kirleten yağları toplamak ve geri dönüşümünü sağlamak” dedi.

İlk hedefin çocuklar olduğunu kaydeden Cihan, Kanser Hastaları Yardım Derneği aracılığıyla öğrencileri bilgilendireceklerini ifade ederek, anne ve babaların da çocukları aracılığıyla farkındalık kazanacağına inanç belirtti.

Murat Cihan, “Doğamızı korurken ihtiyaçlı kanser hastası kişilere de bir nebze olsun yardımımız olacak. Bilinçli çocuklar yetiştirmeyi başardığımız oranda da mutlu olacağız” dedi.