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ATG Group ihaleden çekildi

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KKTC'ye giriş çıkışlarıyla gündem olan Türkiye’deki ATG Group CEO’su Neşet Koçkar, KKTC halkından özür diledi ve Lapta Belediye’sinin ihalesinden çekildiğini bildirdi

ATG Group ihaleden çekildi

 

KKTC'ye giriş çıkışları gündem olan Türkiye’deki ATG Group (ANEXTOUR) CEO’su Neşet Koçkar, KKTC halkından özür diledi ve Lapta Belediye’sinin ihalesinden çekildiğini açıkladı.

ATG Group (ANEXTOUR) CEOS’su Neşet Koçkar, “KKTC kamuoyuna duyuru” başlığıyla yaptığı açıklamada, KKTC basınında ve sosyal medyada 14 Haziran’dan başlayarak şahsının ve şirketinin adının da geçtiği iddialara ilişkin bu açıklamayı yapma zarureti doğduğunu belirtti.

“KKTC’ye yaptıkları iş seyahatinin sonucunda başta Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmış olduğunu gördüklerini” kaydeden Koçkar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu işlerin ileriye götürülüp, daha fazla bir siyasi bir malzeme olarak kullanılmasına katkı sağlamamak için Lapta Belediye’sinin açmış olduğu ihaleden -Lapta Belediyesi Liman ve Turistik Tesisler Yap İşler Devret İşi- çekiliyoruz.

Hiç istemeyerek ve elimizde olmadan yaşanan bu olaylardan dolayı KKTC halkından özür diliyoruz. 

Konu, tüm şirket camiamızı ve şahsımı derinden üzmüştür, ayrıca bunun kamuoyu ile paylaşılma ihtiyacı doğmuştur.” 

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