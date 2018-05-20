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“Atatürk’ün mücadele azmi unutulmamalı”

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19 Mayıs, İskele’de törenle kutlandı. Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hacer Tanrıkulu, “Yalnızca 19 Mayıslar değil, düşünce ufkumuzda Atatürk’ün mücadele azmi ve bizlere yüklediği sorumluluklar unutulmamalıdır” dedi

“Atatürk’ün mücadele azmi unutulmamalı”
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümü İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.
Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ve protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti. 
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hacer Tanrıkulu yaparken, “19 Mayıs” isimli şiir Nilgün Esin Çıtak, “O Geliyor” isimli şiir ise Edanur Karakaş ve Tuğrul Çinçar tarafından okundu.

Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti için “Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir” diyerek Samsun’a çıkmasının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de başlangıcı olduğunu ifade eden Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hacer Tanrıkulu, bu tarih ile birlikte Türk Milleti’nin kendi makûs talihini tersine döndürmeye başladığını, esaret altında yaşayarak var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarının ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını belirtti.
Tanrıkulu ‘‘Yalnızca 19 Mayıslar değil, düşünce ufkumuzda Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumlulukları ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Ancak bu şekilde Ulu Önderin kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesiller ulaştırabiliriz. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istiklali ve Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi bugünün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet minnet ve saygı ile anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyorum’’ dedi.
Tören İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu Folklor gösterisi ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin gösterisi ile son buldu.
 

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