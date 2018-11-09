Atatürk törenlerle anılacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde KKTC’de törenlerle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80.’inci yıldönümü olan 10 Kasım’da, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de törenlerle anılacak.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği gün olan 10 Kasım Cumartesi günü saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak; gönlerdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Başkent Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Tören saat 09:00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak. Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım tarafından imzalanacak.

Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.30’da AKM’de yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı”nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı adına konuşmalar yapılacak.

Anma töreni, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı “Oratoryo” ile sona erecek.

Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak.

Törende protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapılacağı törende şiir de okunacak.

Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.45’te başlayacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden bir öğrencinin şiir okumasıyla tören sona erecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonu’nda saat 19:00’da da bir anma töreni düzenlenecek.

Saygı duruşu, ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören günün anlam ve önemini belirten konuşma, okul korusunun şarkılar seslendirmesi ve Atatürk’ün fotoğraflarıyla anılmasıyla devam edecek.

Solo performansın ardından Atatürk’ün bir anısı anlatılacak ve oratoryo ile tören sona erecek.

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.45’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Şht. Turgut Ortaokulu’ndan bir öğrenci tarafından şiir okunacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayla tören sona erecek.

İskele’deki tören saat 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak; Şht. İlker Karter İlkokulu, Ticaret Lisesi ve Bekirpaşa Lisesi’nden birer öğrenci tarafından şiirler okunacak.

Lefke’deki tören ise 10 Kasım Cumartesi sabahı saat 8.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak olan tören saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Yedidalga İlkokulu öğrencilerinin okuyacağı şiirlerle tören sona erecek.

Mehmetçikte’ki anma töreni Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 08.50’de yapılacak.

Törende protokolün Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi yer alacak. Konuşmalar yapılacak şiirler okunacak.