Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane arşivi yeniden düzenlendi

Yeniden düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane arşivinde gazeteler, deposunda ise Kıbrıs kitapları ve fuarlar koleksiyonu bulunuyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane arşivi ve deposu, AKM personelinin yaklaşık 3 ay süren özverili çalışmaları sonucunda yeniden düzenlendi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yeniden düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane arşivinde gazeteler, deposunda ise Kıbrıs kitapları ve fuarlar koleksiyonu bulunuyor.

Gazeteler bölümünde, Kıbrıs’ta 1970 yılından önce yayınlanmış Bozkurt, Söz, Savaş ve Zafer gibi, kişi ve kurumlardan bağış yoluyla gelen, tarihleri kesintili Kıbrıs Türk gazetelerinden oluşmuş eski gazete koleksiyonunun yanı sıra, Kıbrıs’ta 1970 yılından sonra yayınlanmış olan ve/veya yayınlanmaya devam eden tüm gazetelerden oluşturulan güncel gazeteler koleksiyonu bulunuyor.

Arşivde Türkiye gazetelerinden de Milliyet Gazetesi’nin 1985 yılından itibaren yayınlanmış tüm sayıları kesintisiz olarak yer alıyor.

KÜLTÜR DAİRESİ MÜDÜRÜ AKPOLAT, ARAŞTIRMACILARI MİLLİ KÜTÜPHANE ARŞİVİNE DAVET ETTİ

Yeniden düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane arşivini ziyaret eden Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, AKM personelinin 3 aydan beri hummalı ve özverili bir şekilde çalıştığını ve yıllardır imkansızlıklar nedeniyle istenilen düzeye getirilemeyen arşivi toparladıklarını, arşivin çağdaş bir hale getirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Yapılan çalışmalar sonrasında arşivde raf eksikliği yaşandığını ifade eden Akpolat, en kısa zamanda bu eksikliğin de giderileceğini vurguladı.

Milli Kütüphane’nin çok geniş bir arşiv ve depoya sahip olduğunu kaydeden Akpolat, Milli Kütüphane arşivinin, öğlen arası da dahil olmak üzere, mesai saatlerinde araştırmacı ve ziyaretçilerin kullanımına kütüphane görevlileri eşliğinde açık olduğunu, buradan yararlanmak isteyen herkesin kütüphane görevlilerine bilgi verip, izin alarak arşivden yararlanabileceğini bildirdi.



KÜTÜPHANE KURMAK İSTEYENLERE MİLLİ KÜTÜPHANE’DEN KİTAP BAĞIŞI YAPILIYOR

Kıbrıs kitapları bölümüyle ilgili olarak da bilgi veren Müdür Akpolat, Kültür Dairesi’nin satın aldığı ve Daire’ye yapılan bağışlardan oluşturulan bu bölümdeki kitaplardan, kütüphane kurmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara bağış yapılmakta olduğuna dikkat çekti.

Akpolat, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Lefkoşa’da Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenie renköy Halk Kütüphanelerinin de okuyucuların hizmetinde olduğunu hatırlattı.