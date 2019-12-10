banner255
banner69
Kuğulu Park oldu sulu park
Kuğulu Park oldu sulu park
13 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
Hentbol U20’lerde sona doğru
18 0
 
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
30 0
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
38 0
“Öksüzler” perde açıyor
“Öksüzler” perde açıyor
16 0
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
139 0
MTG yakın takipte
MTG yakın takipte
68 0
banner82

Ataoğlu’ndan Akıncı’ya ziyaret

banner27

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Fikri Ataoğlu’nu kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Ataoğlu’ndan Akıncı’ya ziyaret

Fikri Ataoğlu’nu DP Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafsız ve bağımsız Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bütün partilerle eşit mesafede ve tüm partilerle diyalog içinde olmaya özen gösterdiğini belirtti. 

Akıncı, tüm partilerle olduğu gibi Fikri Ataoğlu’nun genel başkanlığındaki Demokrat Parti ile de geçmişte olduğu gibi yakın ve verimli diyalog içinde çalışmayı önemsediğini kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, görevine başlamasının ardından ilk nezaket ziyaretini Cumhurbaşkanına yaptığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı ile geçmişte olduğu gibi DP Genel Başkanı olarak da yakın ve iyi ilişkiler içinde çalışmaya devam edeceğine inandığını vurguladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.