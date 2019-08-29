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Atamalar tam gaz devam

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Başbakanlık, yeni görevden alma ve atamaları açıkladı.

Atamalar tam gaz devam
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Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Katayon Kobat bu görevinden alınarak, Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine Cenk Soydan atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı mevkiine Havva Dağsever atanırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine Cengiz Topel Uzun getirildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine ise Mehmet Cabacaba atandı.

 

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