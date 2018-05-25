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Atakan, karayollarında yürütülen çalışmaları inceledi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, devam eden bazı yol yapım projeleri ile bakım ve tadilat gerektiren bazı yollarda incelemelerde bulunarak gelinen aşamalar ile ilgili bilgi aldı

Atakan, karayollarında yürütülen çalışmaları inceledi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, devam eden bazı yol yapım projeleri ile bakım ve tadilat gerektiren bazı yollarda incelemelerde bulundu.

Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun ve Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’ın da Bakan Atakan’a eşlik ettiği inceleme gezisinde, öncelikle Lefkoşa -Güzelyurt güzergahındaki tadilat ve bakım gerektiren bölgelerde incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakım ve tadilat gerektiren bölgelerle ilgili fizibilite çalışmalarının başlatılması konusunda görüş belirten Atakan, ardından Güzelyurt -Lefke çift şerit yol projesinin başlangıç noktasında devam eden çember yapımı çalışmalarını da inceledi.
Atakan ve beraberindeki yetkililer, Güzelyurt – Lefke çift şerit yol projesinin başlangıç noktasındaki incelemelerinin ardından, Girne – Lefkoşa yolu yenileme projesinin kısa süre içerisinde tamamlanacak 1’nci etap çalışmalarını yerinde incelemek üzere Girne’ye gitti.
Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Atakan, çalışmaları yerinde inceledi.
Atakan, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne bölgesinde bulunan yol yapım projelerini ve tadilat ve bakım gerektiren bazı yol güzergahlarına yönelik gerçekleştirdiği inceleme gezisi kapsamında, Boğaz–Dikmen ve Dikmen–Taşkent yolunda da incelemelerde bulunarak, tadilat ve bakım gerektiren noktaların belirlenmesi ve fizibilite çalışmalarının başlatılması yönünde talimat verdi.
Bakan Atakan ayrıca Lefkoşa kuzey çevre yolunun geçeceği Taşkent yolu güzergahının bağlantı noktasında da incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

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