Atakan, Dürüst’ün kıyaklarını affetmedi

Dürüst’ün verdiği 964 T izni iptal edildi

Geçmiş yıllarda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Kemal Dürüst döneminde verilen T izinleri, bu dönemde bir bir iptal ediliyor.

Dürüst’ün kendine yakın çevreler için onay verdiği otobüs/minibüs izni, kiralık Z izni, okul otobüsü, personel otobüsü içeren izinleri mercek altına alan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, keyfi verilen izinlere göz yummadı.

Atakan, 2018 yılı Ocak-Kasım dönemi içerisinde toplam 964 T iznini iptal etti.

İptal edilen izinlerin Dürüst döneminde kendisine yakın kişilere keyfi şekilde verildiği, özellikle partili kişilerin bu izinleri aldığı öğrenildi.

Öte yandan hükümet yetkililerinin Dürüst için soruşturma başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.