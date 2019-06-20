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Atakan, Değirmenlik - Demirhan Kavşağı arasında incelemelerde bulundu

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Atakan, Değirmenlik - Demirhan Kavşağı arasında incelemelerde bulundu
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Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan , Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı  ve beraberindeki heyetle Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’lerle birlikte bugün Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Değirmenlik Belediyesi sınırları içesinde olan Moda Bulvarı (Dağyolu Çemberi) Demirhan köy girişine kadar  bulunan  1.500 Metrelik  refüj ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Demirhan- Balıkesir kavşak  ve sinyalizasyon(trafik ışığı)  çalışması için gerekli inceleme yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan , Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı  ve beraberindeki  heyetle bölgemize yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  gerekli çalışmalar ve   incelemelerden dolayı bölge halkı adına teşekkür etti.

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