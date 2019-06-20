Atakan, Değirmenlik - Demirhan Kavşağı arasında incelemelerde bulundu

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan , Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve beraberindeki heyetle Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’lerle birlikte bugün Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Değirmenlik Belediyesi sınırları içesinde olan Moda Bulvarı (Dağyolu Çemberi) Demirhan köy girişine kadar bulunan 1.500 Metrelik refüj ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Demirhan- Balıkesir kavşak ve sinyalizasyon(trafik ışığı) çalışması için gerekli inceleme yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan , Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve beraberindeki heyetle bölgemize yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerekli çalışmalar ve incelemelerden dolayı bölge halkı adına teşekkür etti.