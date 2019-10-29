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Atakan'dan uçak kazasıyla ilgili ilk açıklama

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Atakan'dan uçak kazasıyla ilgili ilk açıklama
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaşamını yitirdiği kazayla ilgili bir açıklama yaptı.

Kaza sonrası bölgeye giden ve yetkililerden bilgi alan Atakan, ilk bilgileri kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Atakan, şunları kaydetti:

“Hava Sporları Federasyonu’na ait bir ultralight hava aracı bugün öğle saatlerinde Geçitkale Havalimanı üzerinde bir kaza geçirdi. 2 havacımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kaza ekipleri araştırmaları sonrası kazanın oluş nedeni daha net ortaya çıkacak. Başımız sağ olsun.”

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