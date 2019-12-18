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Ataben görevden alındı

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Ataben görevden alındı

Veteriner Dairesi Müdürü görevden alındı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ataben’in bugün görevden alındığı belirtildi.

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